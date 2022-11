Mulher fica com lábios inchados após preenchimento labial dar errado; assista ao vídeo

Mulher fica com lábios inchados após preenchimento labial dar errado Imagem: reprodução The Mirror/Kennedy News /@addaradda

Uma mulher achou que seus lábios iriam ‘explodir’ após uma reação alérgica ao produto utilizado em um preenchimento labial que a deixou com os lábios muito inchados.

Conforme texto do site The Mirror, a jovem Adriana Thomas de 26 anos disse que realizou o procedimento uma ou duas vezes por ano nos últimos sete anos, mas que desta vez pretendia dissolver o preenchimento e começar do zero. Como nunca teve problemas ao realizar o procedimento estético e nos teste tinha ocorrido tudo bem, ela achou que a dissolução também iria ocorrer sem maiores dores de cabeça. Contudo, após o produto ser injetado em seus lábios, eles incharam e ficaram quatro vezes maior.

“[...] Ela colocou nos meus lábios e eu podia senti-los começar a inchar e ficar cada vez maiores. Eu só me lembro de ver o rosto da enfermeira. Ela estava me olhando estranho e eu estava pensando ‘o que está acontecendo?’, explicou a moradora de Brisbane, Austrália.

Ela complementa o relato dizendo que parecia um personagem de desenho animado. “[...] Foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. Eu não sabia que era humanamente possível meus lábios incharem desse tamanho. Eu brinquei com meus amigos e disse que é como se eu tivesse lábios de salsicha.”

Após perceberem que o inchaço não passava, as enfermeiras indicaram o uso de um comprimido anti-histamínico e mandaram a jovem para casa. Ela começou a perceber uma melhora uma hora e meia após a medicação.

Após o ocorrido, ela pede para que as pessoas façam uma pesquisa antes. “Definitivamente, avalie seu limite de dor porque eu não sabia o quão doloroso seria, mas provavelmente foi uma das coisas mais excruciantes que já fiz na minha vida”.

