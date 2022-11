Jovem viraliza ao dizer que tem 22 filhos e quer mais 80

Uma jovem de 25 anos de idade está chamando a atenção nas redes sociais por suas escolhas de maternidade.

Moradora da Rússia, Christina Ozturk contou ao portal Mail Online que teve seu primeiro filho aos 17 anos. Foi quando descobriu sua paixão pela maternidade.

Desde então, ela já entregou seu DNA a outras 21 crianças - mas estas foram todas geradas por meio de barrigas de aluguel.

“Estou com as crianças o tempo todo, fazendo todas as coisas que as mães normalmente fazem”, disse ela ao site.

A medida é uma escolha estratégica, para conseguir ter o maior número de filhos no menor tempo possível. Isso porque ela não está nem perto de seu número ideal: ela só pretende parar quando chegar ao 105º herdeiro.

“Eu mesmo dei à luz minha filha mais velha, Vika, seis anos atrás. O resto das crianças são geneticamente nossas de meu marido e eu, mas foram carregadas por barrigas de aluguel”, contou ela ao portal The Sun.

Se é preciso muito dinheiro para sustentar tanta crianças, esse não é exatamente um problema. Christina é casada com um milionário chamado Galip Ozturk e é quem “financia” o projeto.

Até agora, com 22 bebês, tudo tem dado certo. Todas as crianças dormem das 20h às 6h e cada detalhe do dia a dia dos pequenos é registrado, individualmente, pelas babás responsáveis por eles.

“A clínica em Batumi escolhe mães de aluguel para nós e assume total responsabilidade pelo processo. Não conhecemos pessoalmente as mães de aluguel e não temos contato direto com elas para evitar problemas após a gravidez”, detalhou ela.

Contudo, talvez o projeto de Christina precise ser interrompido, uma vez que seu marido foi preso por lavagem de dinheiro e acusações de falsificação de documentos em maio.

“É difícil falar sobre algumas coisas ou alegrias cotidianas quando todos os pensamentos estão distantes e ocupados apenas esperando meu marido voltar para nossa casa️”, torceu.

Leia também: Casal com quatro filhos adota quatro sobrinhos após morte na família