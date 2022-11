Família compra caixão pela internet e recebe objeto com ‘peculiar surpresa’; “Ficamos em choque”

Família compra caixão pela internet e recebe objeto com ‘inesperada surpresa’ Foto ilustrativa - Freepik - @wirestock

Uma família dos Estados Unidos pretendia tematizar ao máximo a sua casa para o dia do Halloween, celebrado anualmente no dia 31 de outubro. No entanto, o que começou como um momento de entretenimento, terminou em uma inusitada surpresa.

Segundo informações do portal Meganoticias, a família Wozniak adquiriu o caixão através do Marketplace do Facebook e quando o recebeu, ao abri-lo, notou que dentro havia cinzas e objetos, que posteriormente descobriram ser de Edith Crews, uma mulher que faleceu após infecção de Covid-19 e cujo corpo foi cremado em janeiro deste ano.

Dentre os objetos encontrados pelos Wozniak estavam o documento de identidade de Edith, sua certidão de óbito, a pulseira que utilizou no período em que estava internada no hospital e uma espécie de sacola, que ao que tudo indica, continha as cinzas da mulher.

“Minha primeira reação foi, temos que encontrar a família. Temos que descobrir quem é o parente mais próximo ou quem a conhece”, comentou Brooke, que divulgou os vídeos no TikTok.

Por sorte, a jovem usuária da plataforma de vídeos contou que encontrou a neta de Crews, que recolheu os objetos e os entregou à mãe, Sabrina Jones.

De acordo com a filha da falecida mulher, ela disponibilizou o caixão através do Freeman Funeral Services, mas não tem ideia de como os objetos da mãe foram parar dentro.

