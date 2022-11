“Eles não me aceitam”: Viciada em tatuagem diz que não consegue emprego

Melissa Sloan, uma britânica de 45 anos que vive no País de Gales, no Reino Unido, começou a se tatuar aos 20 anos e não parou mais. Com praticamente todo o rosto e o corpo coberta de figuras, a viciada em tatuagens disse que faz pelo menos três desenhos por semana.

Mas sua paixão cobra um preço alto. Em entrevista do tablóide The Mirror ela disse que muita dificuldade de conseguir emprego por causa de sua aparência.

“Eles não me aceitam. Eu me candidato para serviços de limpeza de banheiros onde vivo, mas eles não me querem por causa das minhas tatuagens”, disse Melissa.

Embora não tenha esperança de arranjar trabalho a curto prazo, ela disse que ficaria feliz em trabalhar se alguém lhe oferecesse uma chance. “Se alguém me oferecesse um trabalho amanhã eu iria, aceitaria a oferta na hora”, afirmou.

Sloane contou que suas tatuagens são sua maneira de lidar com os abusos que sobre nas mãos do seu irmão mais velho, que está preso por agressões sexuais e estupros contra crianças. “Minhas tatuagens me ajudam a cobrir as cicatrizes emocionais que Gavin [o irmão] deixou para trás”, disse. “São minha máscara e eu me escondo do mundo atrás delas. Mas agora que ele finalmente está na prisão, posso começar a me sentir livre.”

Ela garante, no entanto, que não vai parar de cobrir o corpo com desenhos. “Eu simplesmente não consigo parar. É muito viciante.”

Sem trabalho e, portanto sem dinheiro para gastar com tatuadores, Melissa conta que ela mesma, com a ajuda do namorado, passou a fazer os desenhos. Eles têm uma máquina de tatuar, então o custo se resume a tinta e um conjunto de agulhas, e com isso uma tatuagem que custaria US$ 70 sai por cerca de US$ 1.

“Eu vou com o fluxo, o que eu gosto eu coloco no meu rosto. Eu vou com a inspiração”, disse