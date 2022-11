Desafio para descobrir qual é essa cobra movimenta as redes sociais

O oficial do Serviço Florestal Indiano, Parveen Kaswan, compartilhou uma foto de uma cobra e pediu a seus seguidores no Twitter que adivinhassem a espécie. Enquanto alguns, obviamente, vieram com as respostas certas. Outros tiveram algumas reações hilárias a este post.

“Esta beleza. Vamos ver quem consegue adivinhar a espécie”, escreveu junto com a imagem de uma serpente tirando seu corpo do chão, segundo o India Today.

Qual cobra você acha que é essa?

This beauty. Let’s see who can guess the species. pic.twitter.com/20kxumGghD — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 1, 2022

Kaswan revelou que se trata de uma cobra-rei (Ophiophagus hannah); Ophiophagu é derivado do grego e significa “comedor de cobras” e hannah é derivado do nome das ninfas que habitam as árvores na mitologia grega.

Essa cobra é conhecida por matar e comer outras cobras grandes. Ela é rápida e vai atrás da sua presa com determinação e algumas imagens mostram como ela pode invadir tocas, engolindo sua presa completa em seguida.

A cobra-reai também é famosa por ser a maior cobra venenosa que existe no mundo, chegando a medir facilmente entre 3 e 4 e em alguns casos chegando até 5 metros. Seu veneno pode matar 20 pessoas ou até um elefante com apenas uma mordida.

Veja também; Vídeo mostra águas tranquilas até que sucuri aparece em momento de arrepiar

A cobra-rei não pode ser encontrada na natureza brasileira, pois é uma espécie de serpente peçonhenta da Ásia meridional e do sudeste asiático, habitando principalmente as planícies e florestas tropicais da Índia e da China.

A cor do corpo da cobra-real pode variar e os tons são diversos tons de marrom, incluindo marrom-oliva, marrom-amarelo, marrom médio, marrom-escuro ou, ocasionalmente, preto. Sua aparência é brilhante.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!