Casal com quatro filhos adota quatro sobrinhos após morte na família

Um casal está viralizando na internet após tomar uma atitude muito nobre. Com receio de que seus quatro sobrinhos, irmãos, fossem separados, resolveram adotá-los após a morte dos pais das crianças.

O curioso, porém, é que esse mesmo casal já tinha outros quatro filhos. Cheia, a casa agora conta com oito herdeiros no total.

Zilda Rocha Batista é do Paraná e levava uma vida um pouco menos agitada até 2020. Contudo, sua cunhada morreu e, dois meses depois, seu irmão.

Não houve receio: logo Zilda resolveu levar para sua casa as quatro crianças, que tem idades entre 5 e 10 anos.

“Eu tava com meus quatro filhos e, do dia para noite, chegaram mais quatro. Eu e meu esposo lutamos por eles. Estamos muito felizes, a casa cheia é uma maravilha. Ficou mais animada, mais alegre. Para mim é tudo de bom, disse ela, em entrevista ao portal G1.

Apesar de tudo, o sentimento é sempre misto. Se ela está feliz por ter adotado os sobrinhos, por outro lamenta a perda do irmão e da cunhada.

As oito crianças se dão muito bem. Embora não convivessem com frequência antes do fatídico dia, os irmão se entendem e se apoiam.

“Eu amo ser mãe. Antigamente eu nem imaginava ser mãe. Depois que eu me casei, mudei de ideia. Filho para mim é tudo. Apesar de serem meus sobrinhos eu cuido e amo como filho”, contou.

Agora a rotina é mais intensa, com mais roupas para lavar e mais comida para fazer.

Embora nesses tipos de caso quem tenha a preferência para a adoção sejam os avós e os bisavós, o pai dos quatro filhos adotados já havia informada a irmã Zilda que gostaria que ela cuidasse de seus pequenos.

