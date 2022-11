Vídeo mostra águas tranquilas até que sucuri aparece em momento de arrepiar

Reprodução (YouTube - Sucuri no Pantanal Bonito MS)

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um destino procurado por turistas do mundo todo devido a suas paisagens incríveis.

Dessa vez, as águas cristalinas foram filmadas tranquilamente até que uma sucuri, a maior cobra do Brasil, aparece em um momento de arrepiar.

Nas imagens, publicadas no canal “Terra da Sucuri” no YouTube, uma sucuri é capturada toda enrolada em um cateto, mamífero que é conhecido também como porco-do-mato.

Confira as imagens da anaconda a seguir:

De acordo com o portal O Eco, as sucuris podem se alimentar de diversos animais como peixes, roedores, aves e até mesmo animais de maior parte como os catetos ou capivaras.

Engana-se quem pensa que ela sempre está disposta a cassar, pois também já foram documentados casos de necrofagia, o que indica que essa cobra também pode comer carcaças.

Veja também: Imagem impacta ao mostrar sucuri enrolada em cascudo enorme no Pantanal

Durante o estresse da época de reprodução, sucuris também já foram flagradas matando e se alimentando de machos da sua própria espécie.

Em junho de 2021, um grupo de pescadores flagrou uma sucuri matando outra na lagoa de Lucas do Rio Verde, norte de Mato Grosso.

Luan Bortoloso Negrini foi quem filmou a cena na época e pensou que a cobra tinha atacado uma ave. No entanto, ele se surpreendeu ao ver que ela estava predando um macho da sua própria espécie, mordendo sua cabeça e se enrolando em seu corpo.

Já quando o assunto são os humanos, é importante recordar que as sucuris costumam estar do lado mais fraco e os enxergam como potenciais predadores e não presas.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!