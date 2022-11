Vídeo: mergulhadora quase salta na boca de um tubarão

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o exato momento em que uma mergulhadora se prepara para entrar no mar, dentro de uma lancha e algo assustador acontece.

As imagens foram compartilhadas no Instagram do fotógrafo Juan Oliphant. Nelas, é possível ver a mergulhadora com traja completo descendo a escada da lancha para mergulhar.

Ela aproxima o rosto da água e repente volta rapidamente para o barco, enquanto uma mancha branca começa a crescer na água, até que um assustador tubarão-tigre aparece com a boca aberta, pronto para dar uma grande mordida.

Tudo não passou de um grande susto e os mergulhadores, incluindo a mulher que se apresenta como Ocean Ramsey, momentos depois entraram nas águas do oceano.

“Adoramos o entusiasmo do tubarão-tigre Rainha Nikki em cumprimentar @oceanramsey. A leitura do oceano é uma abordagem rápida e precisa, sabendo quando recuar respeitosamente. O mergulhador de segurança é sempre a primeira pessoa a entrar na água e a última a sair e a responsável por avaliando respeitosamente o comportamento dos tubarões antes de convidar os outros para a água”, disse a legenda do post.

LEIA TAMBÉM: Imagens mostram força de onça-pintada ao atacar e capturar jacaré em luta selvagem no Pantanal; assista

Embora todos tenham tratado como mais um episódio comum na vida de um mergulhador de águas salgadas, por muito pouco o tubarão não abocanhou sua cabeça.

O vídeo teve mais de 7 milhões de visitas e compartilhamentos desde que foi postado.

LEIA TAMBÉM: Chinês fica milionário e vai receber prêmio fantasiado para que família não saiba

Em outro vídeo mais descontraído mostra um dos mergulhadores acariciando um enorme tubarão-tigre chamado Riley “O Rei”, o maior avistado nas águas de North Shore of Oahu, no Hawaii pela equipe de mergulhadores nos últimos 20 anos. (Com India Today)

LEIA TAMBÉM: Mãe aparece ‘irreconhecível’ após término de casamento de 18 anos e entrar no Tinder; parecia ‘vazia’ e ‘esgotada’