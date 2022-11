Tentativa de adolescente de tirar selfie termina em tragédia na Turquia

Uma adolescente de 15 anos morreu depois de tentar tirar uma selfie no topo de um prédio de quatro andares na cidade de Ortaca, na província de Mugla, na Turquia. O caso foi noticiado pelo “Mirror”.

A tragédia aconteceu em 12 de outubro, mas só agora veio à tona com um vídeo que capturou o exato momento da queda de Melike Gun Kanavuzlar. A adolescente escorregou ao deixar o celular cair. Ao tentar pegá-lo, perdeu o equilíbrio.

Na gravação, feita por câmeras de segurança de prédios vizinhos, um espectador preocupado pode ser visto observando o céu com cautela antes de se esquivar do corpo de Melike quando ele cai no chão.

Em choque, o homem foge da cena enquanto um cachorro late. Resgate e polícia rapidamente chegam ao local e levam a adolescente para um hospital estadual em estado crítico.

A garota acabou transferida para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na cidade de Mugla. Lá, lutou por sua vida por 18 dias, mas acabou não resistindo.

O corpo de Melike foi enterrado no domingo passado (30).

Manobra perigosa

Um vídeo flagrou o momento em que uma jovem faz uma manobra perigosa em uma moto e acaba se dando mal.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram pela página @mulher__no__toque. Nas imagens, é possível ver o momento em que a jovem faz a manobra em uma via residencial. Ela acaba se desequilibrando e sofre uma pequena queda, aparentemente provocando apenas algumas escoriações.

O registro acabou se tornando viral e gerando inúmeras reações dos usuários. Confira registro:

