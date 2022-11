Nome escolhido por pais de bebê termina em caso de justiça por seu significado

Você já parou para pensar na possibilidade de escolher o nome do seu bebê e na hora de registrá-lo ser impedida por seu significado? Para quem está curioso sobre tal questionamento, esta foi justamente a situação que aconteceu com um casal do País Basco, comunidade autônoma no norte da Espanha.

Após o nascimento da filha, o casal planejava registrá-la com o nome “Hazia” que no idioma local significa “semente”, mas também pode ser interpretado como “esperma”.

E foi justamente por ter um significado dúbio que uma juíza proibiu os pais da bebê de seguirem com tal decisão, afirmando que “não há nenhuma criança com este nome” e que “já acontece com muitos nomes que existem em basco”.

A resposta dos pais

Em declaração, eles afirmaram que não se trata de uma brincadeira e que tomaram tal decisão com muito “cuidado”. Os pais da bebê ainda lembraram que há outras crianças da comunidade com nomes com significados dúbios, como “Zigor”, que pode ser interpretado como “Castigo”.

Agora, os pais da criança se mostraram preocupados por não chegar a um acordo com a justiça local. Eles ressaltam que a juíza pretende nomeá-la como “ela quer”, se é que não encontrem uma alternativa.

Com informações do portal Meganoticias.

