Idosa de Belo Horizonte viraliza com conselhos que dá para os netos

Uma mulher idosa está viralizando nas redes sociais por conta de sua interação com seus próprios netos. As capturas de tela das mensagens de Rosamaria Salles estão cheia de lições que divertem internautas - e acabam sendo seguidos.

Ela é bem presente nas principais redes, interagindo sempre com seus parentes. “Tem Facebook, Instagram, WhatsApp. Nosso dia, inclusive, só começa depois da mensagem de ‘bom dia’ que ela manda no grupo que ela criou com os netos”, contou a neta Lívia Lúcio, em entrevista ao portal Estado de Minas.

A neta também relatou que a avó sempre responde ao que ela posta em seus stories no Instagram. Mas o mais engraçado foi quando ela resolveu participar do Twitter, rede conhecida por sua acidez.

“Não pediu ajuda, nada. Quando eu vi, ela já estava me seguindo”, relatou Lívia, dizendo que a avó não pediu ajuda.

Veja algumas mensagens que viralizaram:

Simplesmente minha vó no Twitter pic.twitter.com/oOTGXPSWJf — Lívia (@liviaalucio) October 26, 2022

“Teve uma vez que eu marquei minha irmã numa página de memes, falando “igual o tio Marcus” (nosso tio, filho dela) e ela respondeu com algo como ‘não entendi ??????’”, lembrou.

E para quem acha que poderia ser um perigo, Lívia conta que Rosamaria é uma senhora muito antenada, muito obrigada.

“Apesar de ser uma idosa mexendo na internet, é super antenada pra não cair em fake news, sempre pergunta pros netos se uma notícia é verdade antes de encaminhar”, afirmou.

Essa foi a forma que a avó encontrou para permanecer perto de sua família. “A presença dela nas redes vai aliviando essa saudade. Ela manda mensagens diariamente e uma coisa que super nos une é a torcida pelo Galo. Ela sempre manda mensagens perguntando sobre os dias dos jogos, onde vão passar e, durante o jogo, vai mandando figurinhas de torcida”, revelou.

