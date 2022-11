Chinês fica milionário e vai receber prêmio fantasiado para que família não saiba

De todas as histórias malucas que circulam nas redes sociais, essa seguramente deve ser uma das maiores. Um homem da região de Nanning, na China, ganhou na loteria um prêmio de 30 milhões de euros, o que pelo cambio atual daria cerca de R$ 150 milhões.

Usando a identidade falsa de Sr. Li, ele contou ao Nanning Evening News que comprou 40 bilhetes em uma pequena loja da cidade de Litang e todos os bilhetes tinham os mesmos números, por isso ganhou o prêmio praticamente sozinho.

Mas o que chamou a atenção de todos foi que o Sr. LI compareceu à casa lotérica fantasiado para retirar o prêmio, com roupas que lembram uma versão chinesa e amarela do ‘Zé Gotinha’ . Ele tirou inclusive a foto pegando o cheque fantasiado, deixando até mesmo o dono da loja confuso.

Ao jornal, o novo milionário disse que resolveu ir buscar a grana fantasiado porque não quer que a mulher e o filho saibam da novidade, caso contrário eles podem ficar “preguiçosos” e não irão mais “querer trabalhar duro”. Ele também não quer que amigos e vizinhos sabem que ele ‘escostou o burro na sombra’.

Enquanto o Sr. Li ainda não decidiu o que fazer com toda essa grana, como disse durante a entrevista, é certo que a família do milionário não terá vida fácil. Até para a caridade ele já fez uma doação de 69 mil euros, após pagar os impostos do prêmio (250 mil euros), mas sua família deve continuar mantendo a mesma vida que tinham antes da fortuna cair em seu colo.

