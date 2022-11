Amor no reino animal: Leão fica ao lado de leoa doente até o fim

A história de amor entre Leo e Muñeca não é algo recente, pois o casal de leões se conhece há quase toda vida. Resgatados de um circo no Peru em 2014 juntamente com seus filhotes pela Animal Defenders International (ADI), a dupla convive desde então. Embora separados brevemente durante o resgate, logo foram reunidos para sempre. Relato extraído do portal The Dodo.

“Leo e seus filhos, Chino, Coco e Rolex, foram removidos com sucesso durante um ataque no primeiro dia da missão em agosto de 2014, mas o circo bloqueou a apreensão no meio e depois se escondeu”, Jan Creamer, presidente da ADI, disse ao The Dodo. “A ADI os alcançou seis meses depois e a mais de 600 milhas de distância, salvando Muñeca e suas filhas, África e Kiara… Eles estavam quase sempre juntos, explorando seu habitat de 4 acres e descansando juntos sob as árvores.”

Com o adoecimento de Muñeca em agosto, Leo tornou-se ainda mais protetor em relação à leoa.

“Leo sempre cuidou de Muñeca, mas quando ela ficou doente, ele percebeu claramente que algo estava errado”, disse Creamer. “Ele foi visto tentando encorajá-la a comer e parecia confortá-la.”

Partida com amor

Com sua companhia e abraços, Leo expressou seu amor ao lado de Muñeca durante todo esse tempo.

“Vimos a proximidade entre os companheiros leões e os laços que eles compartilham em muitas ocasiões”, disse Creamer.

De acordo com o Insider, estudos revelam que leões se abraçam com o intuito de fortalecer os laços sociais. Como exemplo, Leo e Muñeca foram flagrados se abraçando diversas vezes desde o tempo em que se conheceram.

Aos 19 anos, a leoa faleceu em setembro. Enquanto esteve em vida, Leo ficou de seu lado até o fim, principalmente em seus momentos mais sombrios. Agora os socorristas estão monitorando Leo e sua reação perante a perda e tentando ajudá-lo a lidar com a falta.

Embora Muñeca não esteja mais presente, e leoa sempre soube o quanto foi amada e cuidada por seu parceiro.