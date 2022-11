‘Pesava mais que a paciente’, diz médico que removeu tumor de 70kg de jovem

A história de uma jovem italiana surpreendeu e repercutiu internacionalmente, após médicos removerem com sucesso um tumor de mais de 70 kg que resultava em diversas complicações na saúde da paciente da cidade de Turim.

Segundo informações, o tumor, que teve origem no ovário, gerava diversos problemas à jovem, dentre eles a dificuldade em respirar, já que este comprimia seus pulmões.

Como o caso da paciente aconteceu

Dando entrada no hospital em estado grave, a jovem precisou ser entubada e pouco tempo depois foi submetida ao procedimento cirúrgico. Primeiro, os médicos removeram 52 litros de líquido e então, finalizaram com a remoção da parte sólida do tumor, com conteúdo restante de 25 kg.

“Pesava mais que a paciente”

“Não existem precedentes na literatura médica de uma massa tumoral de tanto peso. Pesava mais que a própria paciente”, afirmou.

Por fim, após a cirurgia a jovem precisou ser transferida para a UTI, no entanto, se recuperou rapidamente, sendo transferida para uma unidade de nutrição e pouco tempo depois recebendo alta.

