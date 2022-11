Mulher desmascara amigo do marido após ele inventar aniversário para extorquir o homem

“Meu marido tem um amigo chamado Andy que não consegue manter um emprego e sempre há algo errado quando não pode pagar o aluguel. Andy está sempre pedindo dinheiro ou um empréstimo que não paga”, foi assim que uma mulher iniciou um relato no Reddit, nesta quarta-feira (2).

Por meio do usuário u/NotYourBithday, a mulher conta que seu marido sempre cede dinheiro ao amigo. Isso vem acontecendo nos últimos anos, com milhares de dólares sendo colocado na ponta do lápis. De acordo com ela, foi prometido ao marido que iria embora caso ele ofertasse mais dinheiro a Andy.

“Meu marido estava indo bem até Andy aparecer na nossa porta ontem à noite e dizer a ele que todos esqueceram seu aniversário. Então saíram para beber”, escreveu ela.

“Dei uma espiada no Facebook e o aniversário de Andy só é no mês que vem. Então tirei uma foto do meu marido do ano passado com ele no aniversário real de Andy em frente a uma árvore de Natal”, continuou.

‘Posto contra a parede’

De acordo com a autora do relato, ela foi ao bar na mesma noite e revelou a todos que o aniversário de Andy seria no próximo mês. O salão entrou em um “silêncio mortal”.

“Andy disse que colocou o aniversário errado em sua conta do Facebook, então eu mostrei a ele sua foto no ano passado com a data postada de seu aniversário real. Ele falou que foi um erro. Mas todo mundo acha que a data de dezembro está certa, pois consta no Facebook”, contou.

A mulher pediu ao amigo do marido que tirasse a prova mostrando sua identidade, mas Andy afirmou ter esquecido de levar o documento consigo.

“Perguntei ao barman se Andy podia beber legalmente sem comprovação de idade e ele afirmou que não. O amigo do meu marido recusou-se a mostrar sua licença e saiu”, contou.

Segundo o texto, o marido ficou com raiva da atitude da mulher e a ofendeu. Ela o lembrou ser o primeiro dia do mês, data em que Andy costuma aparecer para pedir dinheiro extra.

“Tivemos uma discussão sobre Andy mais uma vez. Meu marido ficou em um amigo. Estou arrumando minhas coisas porque ele age como se eu fosse a idiota por vir ao bar e dizer publicamente o que fiz”, finalizou.

