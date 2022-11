Mineira sofre problema no coração e precisa amputar uma das pernas após pisar em espinhos

A administradora de empresas Gabriela Mello Mendes, de 29 anos, que mora em Ubá, em Minas Gerais, luta há cinco anos contra bactérias que a infectaram depois que ela pisou em espinhos. A jovem passou a ter problemas no coração e, recentemente, precisou amputar uma das pernas. Agora, ela busca recursos para conseguir comprar uma prótese.

Em entrevista ao site UOL, Gabriela contou que não sabe ao certo como se machucou, apenas lembra que pisou em espinhos enquanto estava em um sítio.

“Até hoje eu não sei no que eu pisei exatamente. Fiquei com os dois pés machucados, passei bastante álcool, pomada, os espinhos eram muito pequenos, não dava para ver”, contou ela. “Alguns dias depois, comecei a sentir dores nas pernas, tive inchaço nos joelhos. Como eu gostava de jogar bola, pensei que pudesse ser uma torção ou algo assim”, lembra a jovem.

A partir daí começou uma batalha que ela não imaginava que seria tão longa. No dia 4 de dezembro de 2017, dia do seu aniversário, ela passou a sentir febre e fraqueza. Procurou atendimento médico e descobriu que estava com uma infecção.”Me deram uma injeção com antibióticos e disseram para eu ir para casa, que ia passar”, disse ela.

Mas a situação piorou e, depois de fazer novos exames, um deles constatou que ela tinha sido contaminada por uma bactéria, que tinha se alojado na válvula do coração dela. Ela precisou ser internada às pressas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e colocada em coma induzido.

Ela foi, então, operada e teve a válvula de seu coração substituída por uma de porco. Após sair da cirurgia, ela sofreu duas paradas cardíacas. Os médicos conseguiram reanimá-la, porém outros órgãos começaram a colapsar, por conta de uma sepse. A jovem permaneceu na UTI até o dia 16 de fevereiro de 2018, quando melhorou e foi transferida para um quarto e, depois, teve alta.

Quando tudo parecia que ia melhorar, mais um baque. Em abril daquele ano, ela teve que passar por uma nova cirurgia para retirada de necrose nos dedos. Porém, um ferimento que ela tinha no calcanhar não sarava.

“Os anos foram se passando, eu fui tratando, mas o calcanhar não melhorava e só recentemente eu descobri que estava com uma osteomielite, ou seja, uma infecção no osso da perna. Foi quando os médicos decidiram amputar parte da perna”, relatou Gabriela.

Ela teve de ser novamente operada no dia 14 de setembro deste ano. Para ela, o procedimento representa um alívio, já que dizia que seu pé “se tornou um problema”. Agora, a jovem faz uma campanha nas redes sociais para angariar fundos e conseguir comprar uma prótese.

