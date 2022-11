Imagem impacta ao mostrar sucuri enrolada em cascudo enorme no Pantanal

Mais uma vez o Pantanal se tornou o cenário de imagens impressionantes que mostram uma das maiores cobras do Brasil em seu habitat natural.

A imagem de uma sucuri predando e garantindo sua próxima refeição foi feita pelo biólogo e guia, Lucas Barros, que teve a honra de captar a cobra enrolada em um cascudo, um peixe de fundo que que pode atingir os 39 cm e pesar até 1,5 kg.

“Hora do almoço! Estação das chuvas, água voltando ao Pantanal e com ela novos avistamentos: Sucuri-amarela (Eunectes notaeus) predando um Cascudo (Pterygoplichthys anisitsi) enorme!”, escreveu oem seu Instagram, no qual publicou a imagem.

Além dele, o fotógrafo de vida selvagem, Dario Nessi, também registrou sucuris nadando no Rio Formoso, no Mato Grosso do Sul.

Ele mostrou como uma fêmea das grandes deslizando pelo fundo das águas cristalinas em uma série de imagens.

“Esta era uma fêmea grande diferente que encontramos em outra parte do Rio Formoso. Nós a vimos deitada na margem do rio e tentamos nos posicionar para vê-la cair na água. Eu esperava que ela deslizasse calmamente no rio, mas ela desceu como um foguete, através da vegetação rasteira em águas abertas. Fiquei muito surpreso com a velocidade daquela cobra enorme”, escreveu.

Ele também documentou um macho subindo para a superfície com suas narinas para respirar sem retirar completamente a cabeça da água.

É importante recordar que os acidentes envolvendo humanos e sucuris são baixos. Por isso, se o turismo e fotos são feitos com responsabilidade por guias que entendem do comportamento dos animais e mantém a distância correta deles, a segurança aumenta bastante.

Sendo assim, os pantaneiros reconhecem a importância da preservação desse animal e usam as observações para conscientizar sobre eles.

