Confira os 4 fatos mais sombrios por trás do set do filme original ‘O Exorcista’

Quando as pessoas foram ao cinema em 1973 para assistir O Exorcista, de William Friedkin, houve relatos de desmaios, vômitos e histeria em massa. Uma mulher chegou a processar os cineastas depois de desmaiar no meio da exibição e quebrar a sua mandíbula.

Mas as sensações não aconteceram só para quem assistia ao filme. 49 anos depois, histórias sobre o que ocorreu no set de O Exorcista ainda circulam, como se talvez houvesse algo sombrio por trás de todo o projeto.

Havia uma sensação de que o filme carregava consigo algo poderoso e indescritivelmente perigoso. Billy Graham, um televangelista popular na época, disse: “Há um poder do mal na estrutura do próprio filme”.

Ficou curioso? Saiba os 4 fatos mais tenebrosos sobre o filme:

1. A morte de nove pessoas.

Ao longo das filmagens, nove pessoas associadas à produção de O Exorcista morreram.

Dois atores, Jack MacGowran e Vasiliki Maliaros, morreram antes do lançamento do filme. Curiosamente, ambos os personagens também perderam a vida no filme.

2. O cenário da casa de Regan MacNeil (a protagonista possuída) foi incendiada.

As filmagens tinham apenas começado quando um incêndio destruiu o set da casa de Regan MacNeil.

O diretor William Friedkin viu um pombo voar para dentro de uma caixa de circuito e imediatamente pegar fogo. Todo o conjunto foi destruído, exceto por um quarto. De alguma forma, o quarto de Regan ficou completamente ileso.

A produção foi consequentemente interrompida por seis semanas.

3. Uma ‘bênção’ foi realizada no set.

Após o incêndio e várias outras ocorrências estranhas, Friedkin pediu ao reverendo Thomas Birmingham para realizar um exorcismo no set.

A princípio ele recusou, mas depois de ouvir relatos, ele concordou em realizar uma bênção. Diz-se que o reverendo Birmingham também falou com o elenco e a equipe, que a essa altura estavam cada vez mais desconfortáveis, com medo.

4. As (múltiplas) lesões.

Ellen Burstyn, que interpretou Chris MacNeil, a mãe de Regan, sofreu uma lesão permanente na coluna durante as filmagens.

Há uma cena em que Chris é jogada do outro lado da sala por sua filha possuída, e isso foi executado através do uso de um arnês. Nesta tomada em particular, o arnês a sacudiu violentamente, e ela caiu com força em seu cóccix.

O grito que pode ser ouvido durante a cena é Burstyn expressando dor genuína como resultado de uma lesão que ela ainda sente os efeitos até hoje.

Linda Blair, que interpretou Regan, também machucou gravemente as costas ao ser jogada em sua cama por um equipamento.

No início de 1974, o The Washington Post publicou relatos de ataques cardíacos em todo o mundo, além de relâmpagos durante uma exibição na Itália.

Em alguns teatros, as pessoas receberam até mesmo sacos para vômito, junto com o ingresso.

O Exorcista ofereceu ao público não apenas um filme, mas uma experiência, e as histórias inexplicáveis em torno de sua produção só servem para tornar a experiência muito mais aterrorizante.