Vídeo flagra momento em que ciclista empurra jovem para fora do caminho e recebe ‘carma instantâneo’; quem está certo?

Este é o momento chocante em que um ciclista recebe um ‘carma instantâneo’ depois de aparentemente empurrar um jovem para fora do caminho.

No registro, um grupo de ciclistas é visto passando por uma ciclovia quando dois se chocam de repente, como detalhado pelo site The Sun.

A filmagem mostra um homem com uma mochila e capacete azul se aproximando de um jovem que está fazendo um manobra.

Com o pneu da frente no ar, ele continua pedalando para frente enquanto o ciclista concentrado vem atrás dele.

Quando os dois quase colidem, o ciclista da retaguarda tenta empurrar o jovem para fora do caminho, mas perde o equilíbrio e cai no asfalto.

Vídeo flagra momento em que ciclista empurra jovem para fora do caminho e recebe ‘carma instantâneo’

Segundo o site, com mais de 2 milhões de reproduções em uma postagem no Instagram e centenas de comentários, os usuários ficaram divididos sobre quem estava errado.

Uma pessoa disse: “Toda ação negativa tem uma consequência, caso e ponto”.

“O homem do capacete não “empurrou” o garoto, ele esticou o braço para ter certeza de que não colidiria com ele”, comentou um segundo.

“Para ser justo, ele estava se movendo em seu caminho, basicamente defendeu”, detalhou outro. Confira vídeo:

Texto com informações do site The Sun