VÍDEO: Britânica conta como fantasia de ‘Coelhinha da Playboy’ no Halloween acabou com seu namoro

A britânica Pia Blossom, de 25 anos, viralizou nas redes sociais após contar o resultado de uma festa de Halloween da qual ela participou. A jovem usou uma fantasia de “Coelhinha da Playboy”, mas não agradou o namorado dela, que exigiu que ela trocasse de roupa. Mesmo após atender ao pedido dele, o relacionamento dos dois desandou e ela terminou a noite solteira.

Em um vídeo publicado no Tik Tok, Pia contou que foi convidada por amigas para ir a uma festa no Dia das Bruxas, quando escolher a fantasia de “Coelhinha da Playboy”. Segundo a jovem, depois que postou uma foto nas redes sociais, seu namorado passaou a reclamar da vestimenta.

“Ignorei porque era uma situação estranha. Quando postei [a fantasia] no meu Instagram, antes de sair, ele me mandou uma mensagem dizendo: ‘Você está realmente vestindo isso lá fora? Eu posso ver toda a sua bunda’”, contou ela.

Depois disso, ele pediu que ela tirasse a meia-calça e vestisse uma legging. Como achou que não ia combinar, Pia decidiu continuar com a mesma roupa e continuou na festa. Durante a comemoração, outro participante usava uma fantasia de “ovo gigante” e ela pediu para usar a vestimenta.

“Eu literalmente coloquei a fantasia de ovo por cima e tirei meu collant por baixo. Pensei erroneamente que meu namorado ia adorar isso porque agora não estava mais com peitos e nem bumbum à mostra”, contou a jovem.

Em seguida, Pia compartilhou mais uma foto vom a nova fantasia, quando o namorado passou a mandar várias mensagens, furioso, pois acreditava que ela tinha se envolvido com o homem que usava a fantasia de “ovo gigante”.

“Eu não dormi com o homem pela fantasia de ovo, foi uma troca muito equilibrada. Eu desliguei o telefone, continuei minha noite com meus amigos e nunca mais o vi”, contou a britânica, deixando claro que encerrou o namoro durante a festa. Depois, ela soube que o ex a acusou de traição e justificou aos amigos que esse foi o motivo do rompimento dos dois, o que ela nega.

