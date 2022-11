Vídeo: aparições fantasmagóricas surgem dentro de uma casa em Vermont

Os Investigadores Paranormais da Nova Inglaterra (PI-NE) são uma equipe de nove pessoas, com sede em Vermont, que investigam todos os casos de pessoas que ligam para eles com relatos sobre aparições de fantasmas, espíritos ou aparição residente.

Em um exemplo, uma proprietária de New Hampshire, Theresa Chick de Somersworth, estava ouvindo sons e relatou também alguns eventos paranormais (como um brinquedo sendo jogado a seus pés) e até mesmo aparições, incluindo uma pessoa magra de repente em seu corredor, dentro de sua casa, segundo a Fox News. Confira no vídeo abaixo:

A proprietária instalou câmeras para registrar os eventos perturbadores e ligou para a PI-NE para obter ajuda.

“Normalmente, no momento em que as pessoas nos procuram, elas estão em um nível de desespero em que querem que estejamos lá o mais rápido possível para determinar o que está acontecendo”, disse Betty Miller, diretora do grupo, à Fox News Digital por e-mail.

“Mais comumente, ouvimos o cliente dizer: ‘Só quero saber se estou louco’ ou ‘Isso está realmente acontecendo?’”

Reprodução (Youtube)

Miller investiga fantasmas desde 2008 e o PI-NE foi formado em 2004. As pessoas que vivenciam eventos fantasmagóricos “querem que alguém verifique o que estão vivenciando e, se possível, explore o porquê – ou a fonte”, segundo a diretora.

Eles preenchem um formulário no site do PI-NE e a equipe avalia o caso. As aparições são poucas e distantes entre si, disse Miller, e “ainda mais difíceis” de capturar na câmera.

No caso do vídeo em Vermont, podemos ouvir alguém pedindo “socorro” em inglês, que seria “help”, mais de uma vez. E, em outros momentos o cachorro alerta para alguma movimentação no quarto, mas sem haver ninguém.

Em outro vídeo, na sala, o som liga sozinho e o cachorro também fica alerta.

Reprodução (Youtube)

Como os caçadores de fantasmas conseguem comprovar a presença paranormal?

O gravador de áudio básico é a ferramenta mais usada de Miller. “Há uma produção interminável de novos equipamentos disponíveis no campo, e temos muitos, o que é fantástico, mas sempre volta para o gravador de áudio.”.

Com o objetivo de pegar “algo que não é físico” e torná-lo “tangível”, ela explicou que “quando você tem uma voz respondendo a você através do gravador de áudio que você não ouviu em tempo real, agora você tem algo sólido isso não pode ser contestado. E isso é muito emocionante.”