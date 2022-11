Mulher grávida tem ataque de pânico após escutar experiência de aborto repetidas vezes

Um homem de 37 anos usou o Reddit para desabafar nesta segunda-feira (31), depois de explodir com sua cunhada em almoço de família. De acordo com ele, sua mulher, 37, grávida do primeiro filho, teve uma crise de pânico ao ouvir a esposa do cunhado contar a experiência de seu aborto espontâneo repetidas vezes.

“Tentamos ter um bebê aos 20 anos, passamos por tratamentos de fertilidade e nada funcionou. Esta gravidez foi uma grande surpresa e é de alto risco. Minha esposa está com 20 semanas agora”, iniciou o relato por meio do usuário u/Throwaway379200.

“Meu irmão e cunhada têm 3 filhos (de 5 a 8 anos). Ela estava grávida novamente neste verão e teve um aborto espontâneo às 21 semanas. Eles ficaram, obviamente, devastados e nos sentimos mal por eles”, continuou.

Ataque de pânico e ‘perda de cabeça’

De acordo com o homem, sua cunhada fala muito sobre o abordo dela, o que segundo ele é compreensível. Contudo, o relato constante tem deixado sua esposa grávida ansiosa.

Para tentar resolver a situação, o homem pediu a seu irmão e cunhada que parassem de falar sobre o assunto. Embora o pedido foi aceito, a cunhada continuou trazendo à tona. Solicitada mais uma vez para encerrar o tema, ela disse que tentaria, mas não parou.

“Ontem eles vieram nos visitar com as crianças para ficar alguns dias para o Halloween. No almoço, minha cunhada disse para minha esposa: ‘20 semanas agora, hein. Me lembro de sentir o bebê com 20 semanas. Infelizmente perdemos ele com 21′. Minha esposa teve um ataque de pânico”, desabafou ele.

Segundo o relato, o homem saiu do quarto com sua mulher e voltou após 30 minutos. Ela conta ter perdido a cabeça com a cunhada e pediu para ela “calar a boca” em relação a seu episódio de aborto espontâneo, gerando um clima pesado.

No final do texto, o homem teria questionado se sua atitude foi errada em relação à cunhada.

