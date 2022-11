Mãe encontra lâmina em doce que filho ganhou durante as festas de Halloween Imagem: reprodução The Mirror/Lindsey Dickinson

‘Doces ou travessuras?’ Essa frase simples e clássica poderia ter acabado muito mal para uma família de Cleethorpes, cidade da Inglaterra.

De acordo com as informações do site The Mirror, Lindsey Dickinson ficou horrorizada ao encontrar uma lâmina dentro de um doce trazido para casa por seus filhos depois de uma noite de festas do Dia das Bruxas, onde a tradição faz com que muitas crianças saiam pelas casas pedindo doces.

A mãe disse que a lâmina era de um apontador de lápis e foi descoberta após os filhos ganharem o doce passeando por uma hora e meia pelo bairro. “Eles estavam espalhando todos os doces na mesa dizendo: ‘Olhe para este’, e Charlie disse: ‘Posso comer um doce agora, mãe?’ e eu disse que é claro que ele poderia, é Halloween.”

Após desembrulhar o doce, a criança descobriu uma estranha ‘linha verde’ em cima dele. A mãe rapidamente começou a desembalar o doce e descobriu o objeto escondido.

“Parece uma lâmina de apontador de lápis. Fiquei tão chocada. Como alguém pode fazer isso? É uma noite para as crianças se divertirem, e o fato de alguém poder fazer isso intencionalmente prejudicar alguém é nojento”, alerta.

Lindsey informa que não tem ideia de onde a guloseima veio pois os filhos cobriram uma boa parte do bairro. “É assustador porque qualquer criança não pensaria duas vezes antes de colocar esse doce na boca.”

Após o post nas redes sociais, um pai comentou: “Isso é absolutamente nojento! Quem iria querer fazer isso com uma criança? Arruinar tudo para as crianças!”

