Centenas de sepulturas vikings são encontradas com espadas presas na Suécia

Arqueólogos fizeram uma descoberta rara após desenterrar sepulturas vikings que continuam espadas em pé ao lado delas.

Segundo o The Mirror, os artefatos estão em Västmanland, Suécia, e possuem cerca de 1.200. Tudo indica que eles foram colocados dessa forma propositalmente.

Quando se trata desse tipo de descoberta, os especialistas se dividem, com alguns dizendo que a espada encontrada em pé é um mistério, enquanto outros afirmam que elas são presas nas sepulturas para “impedir que os mortos se levantem”.

De acordo com a Arkeologerna, empresa de arqueologia da agência governamental National Historical Museums: “A colocação das espadas reflete uma ação com muito simbolismo. Isso mostra que a construção das duas incrustações de pedra com espadas foi feita deliberadamente, talvez para criar um vínculo com um determinado indivíduo, ancestral ou grupo social”.

Eles também explicam que a descoberta é considerada rara pois não é comum encontrar as espadas enfincadas ao lado da sepultura, mas isso significa que elas serão às companheiras para a viagem para o próximo mundo.

Contudo, eles não acreditam que as armas foram deixadas para proteger os mortos. “As espadas eram objetos tão preciosos - em vez disso, facas ou pontas de flecha poderiam ter sido usadas, o que teria sido significativamente mais barato”, acrescentaram.

De acordo com a publicação, foram encontradas mais de 100 sepulturas. Agora a equipe planeja juntar os fragmentados para determinar o tamanho e a forma exata das espadas.

A última descoberta deste tipo havia sido feita em um assentamento maia no México.

