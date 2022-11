Casal tenta ter seu quarto filho ‘para completar a família’ e tem uma surpresa e tanto; confira!

Um casal tentou ter seu quarto filho “para completar a família” em Woodlands, no Texas, nos Estados Unidos, mas acabou sendo surpreendido com uma gravidez de quadrigêmeos.

No ano passado, Gabriela Cristal Hagler e seu marido, Patrick, começaram a tentar engravidar pela última vez. O casal já eram pai de Sammy, de 2 anos, e ambos têm um filho cada de relacionamentos anteriores.

Gabriela e Patrick descobriram a nova gravidez em dezembro. No exame de 12 semanas, porém, o ultrassom apontou que eles estavam esperando nada menos do que quatro bebês.

“Achamos que seria ótimo ter um quarto e último filho e não tínhamos ideia de que eram quadrigêmeos até que a médica começou a contar”, disse Patrick, terapeuta de casamento e família, de acordo com informações do “Metro” reproduzidas pelo “Extra”.

Em julho, Gaby deu à luz a quatro meninos: Adam, Bennett, Coby e Dane.

Para se ter uma ideia, o casal diz gastar 47 fraldas, um pacote e meio de lenços umedecidos, 32 mamadeiras e três mudas de roupa por dia.

Depois de receber o anúncio de sua filha estar grávida do quarto bebê, uma mãe contou ter se sentido exausta ao invés de ficar animada com a novidade. Por meio do usuário u/FloraHat no Reddit, a mulher compartilhou seu relato.

“Sei que deveria estar animada e parabenizando, mas realmente não estou. Me senti exausta quando ela anunciou”, iniciou.

“Minha filha e seu marido não estão muito bem financeiramente, então eles regularmente deixam as crianças comigo, já que não podem pagar uma creche. Claro, eu não me importo de vê-los, mas o problema é que vão buscá-los bem tarde do que o horário combinado. Se digo às 9h, eles vêm às 13h. Às vezes parece que meus netos passam mais tempo comigo do que com eles”, continuou ela.

Além de cuidar dos netos, a mulher revelou que a filha e o genro contam com seu dinheiro como ajuda de custo.

