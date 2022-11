Bebês x Fantasmas: veja as aparições mais sinistras envolvendo bebês

seja se fantasiando e pedindo doces, participando de festas ou decorando a casa, o Halloween nos dias atuais é uma data feita para celebrar e se divertir. E você deve estar se perguntando “por que este texto vai falar sobre o Dia das Bruxas’ se a data já passou?’ É pelo simples fato de coisas sinistras não acontecerem somente no dia 31 de outubro.

Relatos fantasmagóricos são vistos diariamente. Se você nunca presencial algo sobrenatural, provavelmente conhece alguma história macabra de alguém muito próximo. E elas não acontecem somente com os adultos, e um texto horripilante publicado no site The Mirror traz exatamente isso: os fantasmas que aparecem junto com os bebês.

Você já viu as câmeras de segurança utilizadas como babás eletrônicas? Elas servem para monitorar os pequenos enquanto estão no berço. Porém, às vezes elas captam coisas sem explicações.

Cheryl Scott e Robert Thorrat são de Drongan, em East Ayrshire (Escócia) colocaram o filho para dormir normalmente, porém mais tarde disseram que algo estranho havia acontecido. Olhando a câmera de segurança do quarto do bebê, notaram dois ‘objetos flutuantes’ próximos ao berço do filho, porém rapidamente o monitor gira para o lado e capta uma luz acessa, que os pais juram que não foi deixada acesa.

“Acredito em fantasmas, mas nada parecido com isso aconteceu antes. [...] A câmera girou, o que nunca acontece, pois ela está fixa de frente para Scott, e captou a luz que não acendemos”, diz a mãe.

Assista ao vídeo.

Uma outra suposta aparição que ocorreu em um monitor de bebês são de dois espíritos interagindo. O vídeo foi colocado nas redes sociais por Jade Yates dizendo que não acreditava em fantasmas... “até cerca de cinco minutos atrás”.

A mãe diz que o monitor estava filmando sua filha Ruby, juntamente com uma presença ao lado dela. “Ruby não estava nem um pouco perturbada. [...] Eu não acho que eles sejam desagradáveis, já que parece ser tão atencioso”, diz ela sobre a suposta aparição.

Acompanhe: