A verdade sobre a cobra píton gigante devoradora de humanos que está à solta

As notícias sobre uma “Serpente gigantesca e devoradora de humanos” em um bairro de Houston, no Texas, se tornaram virais recentemente. No entanto, as coisas são bem diferentes do que se imagina.

A cobra de 4 metros, identificada como uma píton-carpete (Morelia spilota), foi flagrada passeando por bairros por uma câmera de vigilância da vizinhança e os moradores foram alertados.

Além de equipes de buscas organizadas, os residentes contam com repelentes de cobra em prédios e casas da região, para evitar ataques e invasões.

No Twitter, o estudante de ciências biológicas na Universidade Federal de Goiás (UFG) Matheus Reis, trouxe em seu perfil “Legião Escamada”, usado para a divulgação científica sobre répteis, a verdade por trás dessa notícia.

“Uma piton-carpete é um animal que não é capaz de comer animais acima de 10 quilos, quem dirá um ser humano”, escreveu.

Ele lembrou que a espécie tem em média 2,5 metros de comprimento, tamanho semelhante as jiboias encontradas no Brasil. A estrutura corporal muito esguia, ou seja, bastante magra para seu tamanho.

Na Austrália, acidentes com pítons-carpete que comem pequenos animais de estimação ou se acidentam com objetos após confundir com presas acontecem.

Uma píton dessa espécie virou notícia depois de passar uma cirurgia para retirar uma coleira de cachorro do seu estômago.

“Tenho certeza de que Pablo está muito mais confortável com isso agora. Felizmente, não havia cães presos à outra extremidade. E acabamos de examiná-lo todos os dias, olhando em sua boca. Há apenas algumas escoriações. (...) E ele até comeu, o que é um grande passo na direção certa”, disse um dos veterinários.

É importante recordar que a mulher de 54 anos encontrada morta recentemente dentro de uma cobra de quase 7 metros na Indonésia, foi engolida por uma píton-reticulada (Malayopython reticulatus).

Esta é a maior cobra do mundo e é encontrada em boa parte do Sudeste asiático. Assim como a píton-carpete, ela é uma serpente constritora e apertando a presa até parar sua circulação, impedindo a oxigenação do cérebro, mas é bem maior e mais forte.

