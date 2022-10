Você sente cheiro de barata? Internautas debatem habilidade de detectar o inseto

Com o fim do verão, as baratas irão sumir? Imagem: Pexels

Você consegue sentir o cheiro de uma barata quando ela está no mesmo ambiente que você? Desde o início da semana semana, internautas voltaram a discutir a habilidade que algumas pessoas têm de farejar o inseto.

Quem sente, diz que o cheiro é inconfundível e que é praticamente impossível não sentir. Já quem não consegue, pode não duvidar, mas fica desconfiado com a falta de descrição precisa para o cheiro das cascudas.

Tudo começou na última segunda-feira (24), quando um professor de Direito do Rio Grande do Sul, Herson Alex, expressou sua surpresa ao descobrir que nem todo mundo era capaz de sentir o odor.

“Alguém aqui sente o ‘cheiro’ das baratas? Eu sempre senti, descobri recentemente que é uma ‘habilidade’ que nem todo mundo tem”, escreveu ele em sua conta no Twitter.

Falando em Barata: alguém aqui sente o "cheiro" das baratas? Eu sempre senti, descobri recentemente que é uma "habilidade" que nem todo mundo tem. — Alex Ⓥ 🌱 (@herson_alex1) October 24, 2022

Não demorou para o tweet viralizar e várias pessoas começarem a dar sua opinião sobre o tal cheiro. O que era uma simples reflexão só para si mesmo na rede social, logo virou palco para pontos de vista dos mais diversos.

Logo ele precisou descrever o fedor da barata. “De metal. O cheiro é bem parecido mesmo com fede-fede, mas pior, lembra um pouco gambá, mas parece também formol”, detalhou.

Seria bem isso. Parece que eu sinto o gosto do cheiro. Nunca provei barata, evidentemente, mas o gosto é bem esse, de metal. O cheiro é bem parecido mesmo com fede-fede, mas pior, lembra um pouco gambá, mas parece tbm formol. Ou seja, nada agradável. Rs — Alex Ⓥ 🌱 (@herson_alex1) October 24, 2022

Alex explicou de onde surgiu o pensamento: “pior que o gato, esses dias, trouxe uma barata de ‘presente’. Ele ficou empregando com o cheiro dela. O coitado do gato foi pro banho seco e não adiantou. A catinga não sai fácil”, reclamou.

O viral do cheiro de barata começou aqui, com esse meliante, que na foto tá sujo porque enfiou a cara em um saco de farinha de trigo. pic.twitter.com/iK69tBTaQp — Alex Ⓥ 🌱 (@herson_alex1) October 26, 2022

Ele ainda deu um exemplo de situação complicada que passou. “O pior é que uma vez eu comprei uma cerveja e ela veio com esse gosto de barata. E para explicar no SAC? Eu falava que a cerveja estava com gosto e cheiro de batata, acho que a atendente dava risada. No final me deram um fardo novo”, lembrou.

O pior nem é sentir o tal cheiro das baratas. O pior é que uma vez eu comprei uma cerveja e ela veio com esse gosto de batata. E para explicar no SAC?

Eu falava que a cerveja estava com gosto e cheiro de batata, acho que a atendente dava risada. No final me deram um fardo novo. — Alex Ⓥ 🌱 (@herson_alex1) October 24, 2022

Muita gente começou a falar sobre cheiros de outros insetos. “Eu sinto cheiro de formiga. Não consigo descrever como é, mas o cheiro fica impregnado no meu nariz, principalmente quando estão mortas”, contou uma internauta.

Eu sinto cheiro de formiga. Não consigo descrever como é, mas o cheiro fica impregnado no meu nariz, principalmente quando estão mortas — bia (@bea_triiz) October 25, 2022

