VÍDEO: O que aconteceu após ataque de sucuri no Pantanal

O Pantanal é o lar de muitas sucuris, que também são conhecidas como anacondas no mundo todo e motivam expedições para que turistas possam ver essas cobras mais de perto.

Os vídeos de pessoas mergulhando ou encontrando esses animais nos barrancos ou árvores próximas dos rios dificilmente termina em acidentes. No entanto, esse ano uma gravação se tornou viral ao filmar o bote certeiro de uma sucuri que era filmada por um guia.

O fotógrafo e guia, Wesley da Costa Oliveira, acabou ferido depois de levar um bote de uma sucuri-amarela no Passo do Lontra, às margens do Rio Miranda.

Na época, Costa acompanhava um grupo de turistas durante uma pescaria e se aproximou de uma árvore para amarrar o barco. Logo, ele viu a sucuri e se aproximou muito para filmá-la, o que acabou rendendo um bote que assustou os que estavam presentes.

“Comecei a gravar ela da parte do rabo pra cabeça, só que eu não vi que ela estava com o bote armado, fui ver na gravação. Hora que eu coloquei a mão em cima com a câmera, ela veio e mordeu minha mão. Foi muito ligeiro”, contou em depoimento.

Relembre as imagens da sucuri brava a seguir:

Sucuri ataca homem no Mato Grosso do Sul. Posted by Portal AM on Sunday, July 31, 2022

O Jornal do Conesul trouxe uma entrevista três meses depois d o ataque na qual o guia conta como foi experiência.

“Um médico falou que era bom tomar um remédio pra acabar com bactéria, porque cobra tem muita bactéria, mas não deu infecção nenhuma. Na hora doeu bastante, mas depois de dois dias parou. Hoje não aparece mais”, afirma o rapaz que não ficou com nenhuma sequela.

Ele ainda acrescentou que a dor foi mais intensa porque a cobra o abocanhou em cima do osso do dedo.

As cobras armam seu ataque colocando o corpo em formato de “s” para ter mais alcance na hora do bote. A sucuri estressada e se sentindo ameaçada pela proximidade, deu esses sinais nas imagens, que foram ignorados.

O biólogo Daniel De Granville explicou que não se tratava de uma cobra tentando caçar um humano, mas provavelmente era um macho estressado com a temporada de acasalamento e a proximidade facilitou o acidente.

