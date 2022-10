VÍDEO: Grupo usa fantasias bem brasileiras em festa de Halloween e criatividade faz sucesso na web

O Halloween, ou o Dia das Bruxas, é comemorado nesta segunda-feira (31), seguindo tradições estrangeiras. Para celebrar, um grupo de São Paulo resolveu fazer uma festa com uma temática bem brasileira, abusando de criatividade nas fantasias, e viralizou nas redes sociais. Elas iam desde “mesa de bar”, a “filtro de barro”, “fila”, “Zé Gotinha”, e até “urna eletrônica”, onde era possível até mesmo votar (veja abaixo).

O vídeo que mostra a festa organizada por Mariana Marins rapidamente viralizou na web. A jovem mora em Paris, mas aproveitou uma visita a capital paulista para rever os amigos e celebrar o Halloween.

Nas imagens ela diz que todo ano faz uma festa no Dia das Bruxas e, neste ano, o tema escolhido foi “O Melhor do Brasil”. Assim, os convidados deveriam usar fantasias que remetem ao cotidiano dos brasileiros.

E os convidados capricharam representando “festa junina”, “copo de requeijão”, “Dollynho”, “grávida de Taubaté”, “churrasquinho de gato”, “micareta”, “água de coco”, “gemidão do Zap” e até um que tirou a dúvida que acontece em todas as geladeiras espalhadas pelo país: “É sorvete ou feijão?”.

Grupo ousou da criatividade em festa de Halloween, em SP: "mesa de bar" e "filtro de barro" estavam entre as fantasias (Reprodução/Instagram @shotbynana)

Maldição de Halloween?

Uma enorme abóbora que estava concorrendo por um recorde mundial de peso quase acabou com um final trágico. Ela estava na traseira de um caminhão, mas acabou tombando. Se não fosse a magia do Halloween (ou um agricultor) tudo poderia ser bem mais triste.

Tom Nelson, da Fazenda Sunnyfields em Southampton, é o nome do ‘salvador’. De acordo com a publicação do ‘The Mirror’, a abóbora pesa o mesmo que um carro Fiat 500, ou seja, mais de mil quilos.

Maldição de Halloween? Abóbora que tentava quebrar recorde mundial cai de caminhão e é salva Imagem: reprodução The Mirror

O fruto gigante foi cultivado pelos agricultores gêmeos Ian e Stuart Paton, de 61 anos, na cidade de Lymington. Por pouco a abóbora não conseguiu quebrar um novo recorde na pesagem que ocorreu em Berkshire. De acordo com registros, a abóbora mais pesada já registrada foi na Itália, com aproximadamente 1.225 quilos.

Após a gigante laranja ser confirmada como a mais pesada do Reino Unido e maior do ano, ela estava a caminho do festival de abóboras de Sunnyfields, quando o desastre aconteceu. Muito próximo da fazenda, ela despencou em uma curva.

Após o ‘salvamento’, os visitantes da fazenda puderam observar e tirar fotos tranquilamente. Tanto o agricultor quanto a abóbora tiveram “pequenos hematomas”.

