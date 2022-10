Vai um bifinho aí? Cassino promete almoço com espírito de parentes falecidos

Já pensou em convidar seus entes falecidos para um almoço em família? Um evento promovido por um cassino em Las Vegas promete uma refeição sobrenatural no próximo dia 12 de novembro.

O evento foi chamado “Almoçando com um anjo” e para garantir que o candidato não perca o horário na viagem do outro mundo até o nosso, três médiuns famosos nos Estados Unidos foram convocados: Reginald Lewis, Loriann Mans e Christopher Allen.

Os organizadores do Pals Casino Resort garantem que cada um deles possuem diferentes dons para garantir a participação do parente convidado. “Almoçando com um Anjo é liderado por três dos melhores médiuns do mundo, que vão se conectar com os espíritos dos entes queridos do público”, diz o site do evento.

Serão dois dias de eventos, cada um deles começa com show musical e almoço. Enquanto come, o público será brindado com a participação dos médiuns, que devem interagir com o público. Quem busca uma experiência mais exclusiva pode optar por uma das oito mesas especiais que manterão um assento vazio para que um dos médiuns se sente com eles e faça contatos diretamente com os parentes falecidos.

Cada apresentação deve ter 272 convidados e deve durar 2 horas. Preço do ingresso começa em R$ 400, de acordo com o lugar escolhido. Já os assentos Vips custam USS 200 a unidade (R$ 1.051,28, pelo câmbio de hoje)

Os organizadores do evento acreditam que essa é uma oportunidade imperdível para os “Vips almoçarem com os RIPs (Sigla em inglês que significa Rest in Peace, ou Descanse em Paz).