Modelo revela técnica inusitada para descobrir possível traição do marido

Uma modelo de 33 anos revelou ter desenvolvido uma técnica inusitada para descobrir uma possível traição do marido: ela cheira as cuecas dele!

Kimberly Flores tem 33 anos e é da Guatemala. Ela se casou com o cantor mexicano Edwin Luna, de 35, há três anos.

A modelo, que também é empresária e tem mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram, afirmou que pode “farejar amantes rivais” na roupa íntima suja de seu marido.

Kimberly também admitiu verificar as cobranças do cartão de crédito do marido em busca de qualquer atividade suspeita, seus registros de chamadas da meia-noite e até mesmo suas curtidas nas mídias sociais em busca de sinais de uma eventual amante. A confissão foi feita no reality show “Rica, Famosa, Latina”, que foi reproduzida pelo “Daily Star” em detalhes.

Atitude tóxica ou apenas uma grande piada?

Edwin republicou o clipe em sua página do Instagram para seus 3,6 milhões de seguidores. Ele mesmo também apareceu na filmagem no final e disse: “E mesmo assim, mesmo assim... ela diz que não é tóxica”.

A confissão repercutiu nas redes sociais, com fãs classificando o comportamento da moça justamente como “tóxico”. No entanto, outros acharam a faça hilária e defenderam Kimberly, apontando que tudo não deve passar de uma grande piada.

E por falar em relacionamentos...

Em um caso que viralizou nas redes sociais, um homem que se recusou a “compartilhar dinheiro” com a companheira em casa foi condenado a pagar uma indenização por “abuso doméstico”.

Michael Marsh, de 55 anos, ficou tão “obcecado” em economizar dinheiro e construir uma pensão que se recusou a compartilhar qualquer dinheiro com sua esposa Aileen Till.

Ela acabou sendo despejada da propriedade que dividia com ele em Cheshire, no Reino Unido, após uma violenta situação. Mais tarde, ela disse que o abuso que sofreu a fez pensar em pular de uma ponte.

No tribunal, o homem foi condenado por comportamento coercitivo e agressão, sendo sentenciado a 12 meses de prisão.

