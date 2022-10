Homem encontra e captura rato gigante do tamanho de um ‘cachorro’ em seu jardim

Você tem medo de rato? Dependendo da resposta para este questionamento, queremos deixar outra pergunta: e se você desse de cara com um roedor do tamanho de um cachorro? Sobre a segunda dúvida, esta foi justamente a situação vivida por um homem britânico.

Em uma foto que repercutiu na internet, Derek Blamire, de 82 anos, aparece posando com um enorme rato que encontrou no jardim de sua casa. De acordo com informações compartilhadas, não é a primeira vez que o homem, que mora no Reino Unido, tem que lidar com ratos em sua propriedade, mas ficou surpreso com o tamanho deste.

“Moro aqui há cerca de sete anos e já peguei mais de 50 ratos. Às vezes eu os enveneno ou os pego em uma armadilha. Se eles continuarem vindo, eu continuarei pegando-os. Eu não vou desistir”, ressaltou o idoso.

Em entrevista, Derek destacou que o roedor tem cerca de 46 cm de comprimento, algo bastante próximo do tamanho de um bebê recém-nascido. Há quem o compare ainda com as medidas de um cachorro.

Para o idoso, a frequente aparição de roedores em seu terreno se deve, possivelmente, aos terrenos baldios que há próximo do local.

“Eu alimento os pássaros que aparecem diariamente no jardim e, obviamente, os ratos vão aparecer também. Eles se reproduzem muito rápido, existem os pequenos, que são jovens, e os mais velhos. Os jovens são muito fáceis de pegar, mas os mais velhos são muito espertos, eles não caem na armadilha com facilidade e não comem o veneno. Mesmo assim, tive sorte de pegar um”, destacou.

Por fim, embora já tenha toda uma estratégia desenhada para capturar os ratos, Blamire admite que em algum momento eles devem voltar.

