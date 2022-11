Ela fez um bolo de aniversário para o ex-marido mesmo após a namorada atual encomendar; entenda

Uma mulher compartilhou um relato no Reddit nesta segunda-feira (31), depois de uma festa de aniversário na casa de seu ex-marido. Ela conta ter feito um bolo para o homem, gesto que deixou a atual parceira dele irritada. Contudo, houve uma razão específica pela qual tomou tal atitude.

“Sou confeiteira amadora e gosto de fazer bolos para as pessoas em seus aniversários. Meu ex não gosta de coisas doces, mas nossos filhos gostam de me ajudar a fazer um bolo para ele. Normalmente faço por causa das crianças”, iniciou o relato, por meio do usuário u/amador_baker_.

“Este ano sua namorada planejou uma festa para ele e me disse que já havia encomendado um bolo, então não precisei fazer um. Disse a ela que estava tudo bem, mas minha filha continuou me perguntando quando faríamos o bolo do pai e ficou chateada quando soube não faríamos, pois assumiu que eu não gostava do meu ex”, continuou.

Mudanças de planos para a festa

De acordo com a autora do relato, fazer um bolo ao ex sempre foi para pelas crianças do que pelo homem. Sendo assim, decidiu que faria um pequeno apenas para os filhos não acreditarem sobre ela não gostar do pai deles.

“Avisei a namorada dele de antemão que ia fazer um bolo pequeno, mas ela disse para não fazer e que eu não poderia levar para a festa”, contou a autora.

Embora a mulher tenha explicado a o motivo, a namorada de seu ex-marido não concordou, mesmo que fosse entregue escondido dos convidados. Contudo, a mãe das crianças resolveu levar mesmo assim.

“Levei comigo no final. Agora ela segue reclamando com amigos em comum que eu fiz isso de propósito para estragar a festa”, escreveu.

A autora ainda conta que foi taxada de “esquisita” pela atual de seu ex.

