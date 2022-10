Mulher pede a marido para ‘se livrar’ de cachorro do filho e este é o motivo

Um relato de uma mulher grávida chegou ao Reddit por meio do usuário u/doggono nesta sexta-feira (28), afirmando ter pedido ao marido para “se livrar” do cachorro do filho. De acordo com ela, a condição inicial imposta não foi cumprida.

“Tenho pavor de cachorros desde que eu era jovem. Meu marido sabia, mas acho que não percebeu o quão ruim era até recentemente. Ele deu um cachorro para nosso filho e, no começo, fiquei com raiva, mas recebi a garantida de que não chegaria perto de mim. Nosso filho ficou muito feliz, então concordei sobre mantê-lo, desde que fosse mantido longe de mim”, iniciou o relato.

Durante dois meses, as coisas estavam indo bem na casa. Embora o medo de cachorro por parte da mulher continuasse, ela não tinha contato com o animal.

O descombinado sai caro...

Segundo o relato, há alguns dias o cachorro entrou dentro da casa e assustou a mulher. Apavorada, ela pediu ao marido para que se desfizesse do animal, pois o homem teria “quebrado sua promessa” de mantê-lo longe de sua vista.

“Meu marido não quer se livrar dele porque nosso filho já é muito apegado ao cachorro, além de ser inofensivo”, contou.

A autora do relato revelou que seu marido propôs uma interação entre ela e o cachorro, para aprender a resistir ao medo do animal. Ao recusar a proposta, ela ainda insistiu para o homem se desfazer do pet. Caso contrário, a própria daria um jeito de doar o cãozinho.

“Meus sogros vieram me visitar ontem. Minha sogra me perguntou se algo havia acontecido entre nós porque ainda estou com raiva [do marido] e ela percebeu”, desabafou.

“Contei sobre o cachorro e ela o repreendeu, dizendo que o ensinou melhor do que traumatizar sua esposa grávida. Agora meu marido está chateado comigo, pois acredita que só contei aos pais dele para forçá-lo a fazer minha vontade e, então, machucaríamos nosso filho se nos livrássemos do cachorro agora.

