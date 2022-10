Companheiro que se recusou a ‘compartilhar dinheiro’ é condenado a pagar indenização por ‘abuso doméstico’

Em um caso que viralizou nas redes sociais, um homem que se recusou a ‘compartilhar dinheiro’, com a companheira em casa, foi condenado a pagar uma indenização por ‘abuso doméstico’.

Michael Marsh, de 55 anos, ficou tão “obcecado” em economizar dinheiro e construir uma pensão que se recusou a compartilhar qualquer dinheiro com sua eposa Aileen Till, como detalhado pelo site The Sun.

Apesar de herdar uma propriedade de sua falecida mãe (de quase R$ 2 milhões), ela descreveu como Marsh ficou obcecada porque seu vizinho pegou toras de seu galpão e a fez levantar de madrugada para uma contagem.

Till, uma gerente de negócios, teria que alegar falsamente que tinha sido convidada para almoçar sempre que encontrava sua filha para evitar que Marsh a repreendesse por gastar dinheiro.

Ela também foi proibida de comprar presentes para seus netos.

Quando finalmente enfrentou Marsh, ela foi obrigada a dormir do lado de fora da casa em um dia chuvoso.

Ela acabou sendo despejada da propriedade que dividia com ele em Cheshire, Reino Unido, após uma violenta situação. Mais tarde, ela disse que o abuso que sofreu a fez pensar em pular de uma ponte.

No tribunal, ele foi condenado por comportamento coercitivo e agressão, sendo sentenciado a 12 meses de prisão.

Ainda de acordo com as informações, também terá que realizar 200 horas de trabalho não remunerado e foi proibido de entrar em contato com Miss Till por dois anos sob os termos de uma ordem de restrição.

Texto com informações do site The Sun