A verdade sobre o vídeo que mostra píton atacando e se enrolando no braço de mulher

O vídeo que mostra o poder do ataque de uma cobra píton se tornou viral nas redes sociais recentemente. Nas imagens, é possível ver como a cobra acaba atacando e se enrolando completamente no braço de uma mulher.

A cobra que aparece no vídeo é criada em casa, mas mesmo assim termina dando um bote que causa sangramento intenso. A cuidadora precisa ser ajudada por outra pessoa para se desvencilhar do animal.

Confira as imagens que possuem sangue e podem sensibilizar:

Ao estar entre as cinco maiores cobras do mundo, a píton é uma predadora que se alimenta também de mamíferos médios. Ela usa seu bote e constrição para imobilizar e interromper o fluxo de sangue e oxigênio da vítima, que é engolida por completo depois de morta.

As imagens vistas anteriormente voltam a viralizar, mas na verdade são de 2020. A filmagem foi feita pela equipe do Snake Catcher Victoria, que captura cobras na Austrália em segurança e as devolve para a natureza.

O canal do YouTube “Bicho Paulistano”, de Thomaz Girotto, explicou sobre o ataque quando essas imagens se fizeram populares.

“Ela nem terminou de abrir e a cabeçona da píton já está lá fora. É claramente um sinal de que esse animal está agitado. (...) Em vez de perceber o sinal desse animal vindo tanta velocidade, ela estende o braço para o animal”, explica Girrotto.

Confira as informações completas sobre esse vídeo a seguir: