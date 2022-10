Senhora que irá completar 105 e que nunca teve festa de aniversário diz que tem apenas o desejo de dançar

Uma mulher que irá completar 105 no próximo mês e que nunca teve uma festa de aniversário diz que agora quer dançar. Lorene Summey, é moradora de Cherryville, cidade da Carolina do Norte e nasceu em 23 de novembro de 1917 e é oficialmente a pessoa mais velha do lugar.

Lorene também é a mais velha de seis irmãos, e disse que muitas vezes precisou ficar em casa cuidando dos irmãos mais novos enquanto os outros festejavam, o que a impediu de participar de festas ou ter uma própria. Segundo o The Mirror, vizinhos, familiares e amigos se reuniram para realizar o sonho da senhora. A festa vai acontecer no dia 18 de novembro com o tema ‘Hoedown Barn Dance’, algo como ‘dança do celeiro.

De acordo com a publicação, a festa tão especial vai contar com um grande churrasco, DJ, fotografo e até mesmo os alunos de Ciências da Saúde da Burns High School irão ser voluntários na comemoração.

Não é sempre que um morador comemora 105 anos, por isso a Câmara Municipal de Cherryville está declarando o aniversário especial e dando o nome de ‘Lorene Summey Day’. Até o prefeito da cidade irá comparecer ao evento.

Em entrevista, a senhora disse: “Não posso acreditar. Só espero não fazer papel de boba”. Sobre os presentes, Summey disse que gostaria de receber um cartão de aniversário para cada um dos seus anos de vida. Desde então, ela já vem recebendo os cartões, totalizando 72 até o momento, vindo de dez estados diferentes.

“É tão maravilhoso o que todos estão fazendo. Eu não acho que está realmente nítido para ela o quão grande este evento vai ser. Ela tem sido preciosa a vida toda, ela merece cada pedacinho disso”, disse Brenda Craine, de 82 anos, sobrinha da aniversariante.

