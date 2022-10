Os 8 hotéis assombrados mais assustadores do mundo

Graças a filmes como O Iluminado e sua inspiração na vida real, para alguns caçadores de emoções, existe algo assustadoramente divertido sobre o pensamento de passar a noite em um dos hotéis mais assombrados do mundo, como o Stanley Hotel.

Basta dar uma olhada nas centenas de fóruns no TripAdvisor discutindo destinos com um histórico de ocorrências assustadoras; para muitos, assim como uma piscina ou Wi-Fi gratuito, a atividade paranormal é outra comodidade obrigatória. Isso é o que diz a matéria publicada pela Vogue, em que compartilham os 8 hotéis mais assustadores do mundo.

Confira abaixo a lista dos hotéis mais assombrados da vida real, para você visitar, se tiver coragem.

O Hotel Chelsea, em Nova York

Patti Smith, Andy Warhol, Jackson Pollock e Madonna estão entre os muitos nomes em negrito que chamaram o Hotel Chelsea de lar. Mas há dois que dizem ainda assombrar os corredores. Enquanto o hotel fechou suas portas em 2011 para reformas - e reabriu no início deste ano - ex-inquilinos e funcionários há muito notam atividades paranormais em torno dos fantasmas de Sid Vicious, acusado de assassinar sua namorada enquanto moravam lá, e Dylan Thomas, cuja placa dedicada do lado de fora do prédio lê-se: “Dylan Thomas viveu e escreveu no Chelsea Hotel e daqui partiu para morrer”.

Big Sur Inn de Deetjen, em Big Sur

De acordo com a cenógrafa do American Horror Story: Hotel, Ellen Brill, esta charmosa cabana antiga na floresta é assombrada pelo fantasma de seu fundador, carinhosamente chamado de “vovô Deetjen”. Brill diz que “ouviu passos e uma porta batendo e começou a surtar”. Se a assombração do hotel não for suficiente, o Point Sur Lighthouse supostamente contém os espíritos de marinheiros falecidos, e hospeda passeios ao luar com fantasmas durante todo o mês de outubro.

Emily Morgan Hotel, em San Antonio

O Emily Morgan foi construído em 1924 e originalmente funcionava como uma instalação médica, com os andares 12 e 14 atuando como áreas hospitalares e cirúrgicas. Os hóspedes relataram avistamentos nesses andares, principalmente de uma mulher em um vestido branco, e telefonemas misteriosos no meio da noite sem ninguém do outro lado. O hotel também está situado ao lado do The Alamo, um túmulo histórico de soldados mortos e também supostamente assombrado.

A Casa Marshall, em Savannah

Localizada em uma das cidades mais assombradas da América, a Marshall House supostamente mantém os espíritos dos pacientes da era da Guerra Civil de sua antiga iteração como hospital. Houve relatos de avistamentos de fantasmas nos corredores, bem como outras ocorrências assustadoras, como torneiras se abrindo aleatoriamente - sem o toque humano.

The Place d’Armes Hotel, em Nova Orleans

A Place d’Armes foi construída no local de uma escola que foi incendiada durante o Grande Incêndio de Nova Orleans em 1788. Embora existam vários hotéis assombrados na cidade, este é considerado o mais movimentado. Muitos convidados viram um velho barbudo que acena para eles e desaparece, e recentemente uma mulher disse que teve conversas reais com ele.

The Langham, em Londres

No quarto 333 do Langham, aparentemente há um homem que gosta de sair em sua roupa de noite vitoriana (embora apenas durante o mês de outubro). Outros avistamentos de fantasmas neste famoso hotel incluem um homem vestido com trajes militares, um príncipe alemão e o antigo hóspede frequente Napoleão III, que dizem assombrar o porão.

Hollywood Roosevelt, em Los Angeles

Se você estiver hospedado neste hotel boutique - famoso hoje em dia por suas festas na piscina - e ouvir o som fraco de um trombone, pode ser apenas o fantasma do ator Montgomery Clift. Muitos visitantes do Roosevelt supostamente ouviram sua música e também viram o fantasma de Marilyn Monroe no espelho de sua antiga suíte.

O Pfister Hotel, em Milwaukee

Se é assustador o suficiente para os atletas durões da MLB admitirem publicamente, então este lugar deve realmente ter algumas assombrações sérias - e o principal culpado é supostamente o fantasma do proprietário original do hotel, Charles Pfister. Os jogadores de beisebol da cidade geralmente são hospedados neste hotel para jogar no Milwaukee Brewers e relataram luzes piscando, móveis em movimento e o rádio ligando e desligando. Como Brandon Phillips, do Cincinnati Reds, disse: “Entrei no quarto e apenas sentei na cama. Então, por algum motivo, o maldito rádio ligou. Então desliguei e entrei no chuveiro. Quando terminei, voltou a ligar”.