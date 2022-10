Homem procura hospital e médicos encontram ‘chifre’ crescendo na ponta de seu pênis; veja imagem

Já imaginou ter uma espécie de “chifre” crescendo na ponta do pênis? Para quem está curioso, este foi um caso que aconteceu justamente com um homem chinês, de 43 anos, e que foi publicado em um artigo da revista Asian Journal of Surgery. Vamos entender melhor?

De acordo com informações compartilhadas, o homem buscou ajuda médica depois que uma espécie de “chifre”, com cerca de 5,5cm, descrito como algo “duro” e de cor “marrom-amarelado”, cresceu na parte frontal de seu órgão reprodutor.

Curiosamente, não é a primeira vez que o chinês passa por uma situação do tipo e isso porque há três anos, ele procurou um hospital com algo semelhante, na época com o tamanho do grão de um arroz e que foi removido por procedimento cirúrgico.

Afinal, o que aconteceu depois do diagnóstico?

Classificado como um “chifre” canceroso, os especialistas conseguiram removê-lo depois de um novo procedimento e, segundo informações, o paciente se recuperou completamente. Os médicos não descobriram o que causou tal aparecimento.

E embora a imagem por si só surpreenda muitos, a história do “chifre”, que neste caso era constituído por queratina, sim, a mesma do cabelo e unhas, já foi reportado em algumas oportunidades, para ser mais específico, 6 vezes nos últimos 30 anos.

Importante!

Vamos deixar o link para que você possa conferir a imagem, porém ressaltamos que se trata de um conteúdo sensível. Se você quer vê-lo, basta clicar aqui .

