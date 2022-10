Homem diz que colocou água sanitária em bebida de colega porque ele era ‘difícil de trabalhar’

Não é incomum que colaboradores tenham certos conflitos no ambiente laboral, certo? No entanto, o caso de um homem foi além e ele terminou acusado de tentar envenenar seu companheiro de trabalho. Vamos entender melhor?

De acordo com informações compartilhadas, o sujeito acusado, identificado como Jerome Ellis, aproveitou o momento em que a vítima foi ao banheiro para colocar água sanitária em sua bebida.

Quando retornou e continuou consumindo-a, o homem afirmou que o refrigerante tinha gosto de alvejante. Registrado pelas câmeras de segurança do espaço de trabalho, além de colocar o produto de limpeza na bebida, segundo a polícia, Jerome ainda teria cuspido no líquido.

Homem tentou negar autoria de crime

Inicialmente, Ellis contou às autoridades que tinha derrubado água sanitária por toda a região, no entanto, após ser confrontado com as imagens da câmera de segurança, ele contou a verdade e disse que teria feito isso para se vingar do colega, com quem teve uma discussão no dia anterior, e pela vítima ser uma pessoa “difícil de trabalhar”.

Agora, após confessar ser o responsável da iniciativa e ser acusado de tentar envenenar seu parceiro de trabalho, Jerome Ellis foi detido e colocado à disposição da Justiça norte-americana.

