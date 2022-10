Um funcionário de call center revelou as coisas mais irritantes que os clientes dizem ao telefone.

Depois de 12 anos no ramo, Jordan McGlinchey, de 30 anos, tem uma longa lista de comentários que está cansado de ouvir, como detalhado pelo site The Sun.

Então, ele fez um apelo irônico pedindo que eles parassem de dizer coisas que ele ouviu centenas de vezes antes.

Um que realmente mói suas engrenagens é algo que vem regularmente quando ele está chegando perto de desligar.

Jordan, de Glasgow, revelou: “Quando chegarmos ao final da ligação e perguntarmos se há mais alguma coisa que possamos fazer, por favor, pare de dizer você pode dizer os próximos números da loteria?”

“Eu aprecio que você possa achar engraçado. No entanto, ouvimos centenas de vezes por dia e infelizmente perdeu a graça.”

Atendente de telemarketing súplica aos consumidores que ‘deixem de lado’ um ‘comentário irritante’

Em sua lista do TikTok, Jordan também implora aos clientes que reconheçam que ele não é um DJ e não tem controle sobre as músicas terríveis que ouvem enquanto estão em espera.

Ele disse: “Embora apreciemos totalmente que a música de espera para a maioria dos call centers seja horrível, não há realmente nada que possamos fazer sobre isso.

Jordan também recebe muitas ligações onde o cliente exige falar com alguém mais alto que ele.

Ele acrescentou: “Infelizmente, alguns call centers dificultam o contato com alguém.

“Mas o melhor conselho que posso dar é ouvir as opções e escolher aquela relacionada ou mais próxima da equipe com a qual você precisa falar.”

Texto com informações do site The Sun