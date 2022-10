Vídeo mostra ninho das sucuris escondido na mata

Reprodução (YouTube - Sucuri no Pantanal Bonito MS)

Vilmar Teixeira, que é guia turístico e ambientalista na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, anunciou que filmou um ninho de sucuris na mata.

Além de mostrar as imagens surpreendentes feitas ao redor do rio Formoso, é possível ver a toca da maior cobra do Brasil e uma delas que rondava o local.

Confira a seguir:

É importante recordar que as sucuris maiores são as fêmeas e que suas tocas são grandes. Em alguns casos, é ali que acontece o acasalamento.

Recentemente, Teixeira também flagrou o momento em que uma das maiores sucuris monitoradas no local copulava com um macho.

Em sua toca a sucuri, é possível ver que a cobra está acompanhada, mas fora dela outra “pretendente” já esperava.

