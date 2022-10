Vídeo mostra momento em que celular explode quando tentam consertá-lo

Os celulares tomaram conta da vida das pessoas e tornou-se quase impossível viver sem elas, já que tudo o que fazemos e até nossas relações sociais dependem de alguma forma dos smartphones.

Mas o que esquecemos é que o celular é um aparelho e essa frágil caixinha quadrada delicada pode ser perigosa. Um vídeo postado em Uttar Pradesh, na Índia, mostra que sem sempre as coisas são inofensivas como parecem.

Um cliente levou levou seu aparelho a um serviço técnico porque estava com problemas na bateria. Nas câmeras de segurança da loja, vemos o celular em cima de uma bancada e o momento em que o técnico se aproxima e começa a ver nos circuitos.

Neste exato momento o aparelho pega fogo e acaba produzindo uma grande explosão, tudo em alguns segundos.

Segundo a mídia local APN, tanto o técnico quanto o dono do celular, que estavam no local no momento do acidente, conseguiram recuar antes da explosão e tiveram apenas ferimentos leves. Os danos à loja também não foram muito grandes e tudo acabou sendo apenas um grande susto.

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रिपेयरिंग के दौरान एक मोबाइल बम की तरह फट पड़ा pic.twitter.com/eBUCe9f4nL — Bhadohi Wallah (@Mithileshdhar) October 23, 2022

Entretanto, as autoridades locais abriram uma investigação para esclarecer o acidente, apesar de todos os indícios apontarem para uma falha na bateria do aparelho como causa do início do incêndio.

O vídeo foi publicado no Twitter e viralizou nas redes sociais, tendo mais de 22 mil visualizações.

Alguns seguidores aproveitaram para opinar sobre o acidente. “Isso é o que acontece se você perfurar uma bateria inchada”, disse. Outro comentário foram mais incisivos. “A tribo dos analfabetos está em todos os cantos da Índia, se você furar uma bateria inchada, isso vai acontecer”, afirmou.