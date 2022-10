Nova Zelândia oferece emprego com salário de mais de R$ 250 mil e ninguém quer se candidatar

Você gostaria de receber um salarial anual que varia de 40 a 50 mil dólares (cerca de 267 mil reais pela cotação do dia 27 de outubro)?

Esse é o valor que o Departamento de Conservação (DOC) do governo da Nova Zelândia está oferecendo para um cargo de supervisor de biodiversidade em Haast, no Parque Nacional Mount Aspiring.

Contudo, mesmo com o alto salário, não parece que existem muitas pessoas interessadas pela vaga. Segundo o site Meganotícias, apenas três pessoas se candidataram. A função exige patrulhar a floresta, montanhas e geleiras e cuidar da flora e fauna locais, além de animais.

“Trabalho espetacular”

Segundo Wayne Costello, gerente de operações do DOC, o trabalho “é simplesmente espetacular. Mas não é para todos. Você teria que ser autossuficiente e ser capaz de trabalhar ao ar livre. Se você está interessado em ópera e teatro, provavelmente não é para você”.

O local de trabalho é uma área isolada, com apenas 200 habitantes. O mercado mais próximo fica a duas horas de carro já o hospital em torno de quarto.

Além disso, o sistema de telefonia da região está em desenvolvimento, por isso o sinal de celular é ruim.

“Os habitantes locais são maravilhosamente amigáveis. Existem algumas das famílias originais da Nova Zelândia, que foram pioneiras na agricultura e na pesca nessa parte do mundo. Eles são realmente encantadores”, detalhou Costello.

Veja como se candidatar

Se você acha que é a pessoa ideal para essa função, ainda dá tempo de tentar a candidatura. Você tem até o dia primeiro de novembro, terça-feira. Basta entrar no site do Departamento de Conservação da Nova Zelândia e verificar os detalhes e requisitos do cargo, que exige um visto de trabalho válido no território.

