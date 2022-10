Norte-americano grava vídeos se fingindo de morto por 321 dias e ganha papel na série ‘CSI: Las Vegas’

O norte-americano Josh Nalley, de 42 anos, ganhou um papel em um episódio da série “CSI:Las Vegas”, da emissora CBS, que fala sobre investigação criminal, ao exibir um talento um tanto curioso nas redes sociais. Durante 321 dias, ele fez várias publicações no Tik Tok se fingindo de morto. Ele aparecia como uma pessoa “sem vida” em várias situações e isso acabou atraindo a atenção dos produtores.

“Recebi um e-mail da CBS dizendo que me viram no Tik Tok e queriam me oferecer o papel”, contou Josh em entrevista ao “Courier Journal”. Ele disse que chegou a desconfiar da oferta, mas depois foi até a Califórnia e viu que era real. “Acontece que Mario Van Peebles era o diretor daquele episódio, então, além de ser escalado para a filmagem, eu também pude conhecê-lo, o que foi ótimo”, acrescentou ele.

Josh mora em Elizabethtown, no Kentucky, nos Estados Unidos, onde trabalha como gerente de restaurante. Ele contou que começou a fazer a série de vídeos se fingindo de morto como uma brincadeira e não imaginava que seus posts, que o mostravam como “uma pessoa não viva” em diversas situações, poderiam um dia lhe render um papel como ator.

Na maioria das postagens ele aparece deitado de bruços, às vezes na neve, na terra, na grama, sobre pedras na margem de um rio, no gramado de alguém ou em um parque local.

“Eu não gosto de falar para a câmera, mas posso ficar lá e agir como se estivesse morto facilmente. Após mais de 300 postagens, progredi e melhorei. No começo, você podia me ver respirando, ou o sangue falso parecia muito ruim. Eu me livrei de usar o sangue e fiquei melhor em prender a respiração”, ressaltou ele.

Josh Nalley, de 42 anos, ganhou papel na série 'CSI: Las Vegas' para papel de morto (Reprodução/Aimee Santos/CBS)

Ao fazer a gravação para o episódio de “CSI”, onde, claro, interpreta um morto, ele disse que acabou cometendo uma pequena gafe de ator inexperiente.

“Tivemos que refazer a filmagem porque eu estava com meu celular no bolso e esqueci de desligá-lo”, revelou ele. “Claro que era uma ligação de telemarketing e isso foi meio embaraçoso”, ressaltou.

O episódio em que ele aparece está previsto para ir ao ar na CBS na noite do próximo dia 3 de novembro.

LEIA TAMBÉM: