Mulher escreve bilhete para vizinho parar de colocar pão no banho de pássaros, mas descobre verdadeiro culpado (Ann Dixon/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Há seis semanas, Ann Dixon passou a enfrentar um problema em seu quintal. De repente, pães passaram a ser deixados no banho de pássaros no gramado da frente. Mas ela não imaginava quem estava por trás. Relato extraído do portal The Dodo.

“Eu pensei que alguém estava colocando lá”, disse Dixon ao The Dodo. “Fiquei chateada porque eles estavam alimentando os pássaros com pão, pois sei que não é uma dieta ideal para eles e porque a água ficou muito suja. Eu costumava tirar se pegasse a tempo e trocava a água.”

A mulher percebeu certa frequência na aparição dos pães na fonte. Embora admirasse o esforço de alguém alimentar os pássaros, não gostava de limpar o banho de pássaros todos os dias.

Fim do mistério e início do próximo...

Em uma tentativa de resolver a situação, Dixon imprimiu um bilhete pedindo aos vizinhos que parassem de colocar os pães no local. O problema é que, mesmo depois do pedido, os depósitos dos pães não pararam. Pior ainda: começou a surgir até mesmo batatas fritas. Porém não custou muito para o “culpado” ser identificado.

“Vi um corvo na beira do meu gramado com um pãozinho cheio na boca”, disse Dixon. “Ele olhou para mim, e fiquei muito quieta. Ele então continuou a se pavonear pelo gramado e voar até a beirada do banho de pássaros e depositou o pão na água. A ficha caiu que ele era o culpado. Fiquei chocada, meu rosto teria sido uma foto. Corri para dentro para contar ao meu marido, já que vinha reclamando dele há semanas sobre esse pão aleatório.”

Dixon passou todo esse tempo tentando resolver o problema do depósito de alimentos no banho de pássaros. O problema era que o culpado não sabia ler.

Depois da descoberta, o bilhete na fonte foi removido por Dixon. Os corvos ainda deixam pães por lá, mas a mulher já não se incomoda por ter solucionado o caso. Contudo, surge um novo mistério: de onde é tirado tanto pão?