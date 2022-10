Mulher ameaça chamar a polícia para a mãe por sequestro

Por meio do usuário u/Few-Psychology951 no Reddit, uma mulher de 23 anos usou a plataforma nesta sexta-feira (28) para desabar sobre ter ameaçado chamar a polícia para sua mãe. De acordo com a jovem, a situação foi vista como um sequestro.

“Tenho um filho chamado ‘Declan’. Cerca de dois meses atrás, Declan foi ficar na casa de seus avós por volta das 11h da manhã de um sábado. Cerca de uma semana antes disso, meu padrasto e eu tivemos uma conversa sobre o menino estar em casa às 12h no domingo, já que esse é o único dia de folga do seu pai (meu noivo)”, iniciou o relato.

Segundo a mulher, ela deixou seu filho com os avós no último sábado e sabia que estavam indo a algum lugar. Posteriormente, foi informada sobre terem saído para almoçar ou fazer compras.

“No domingo de manhã, mandei uma mensagem para minha mãe perguntando sobre o horário no qual deixariam Declan de volta em nossa casa, porém sem resposta”, escreveu.

“Tentei entrar em contato com meu padrasto: sem resposta. Isso foi por volta das 9h. Tentei ligar novamente duas horas depois, ainda sem retorno, então comecei a ficar um pouco preocupada”, continuou.

Conflito e ameaça na família

De acordo com a mulher, depois de muita ansiedade, finalmente sua mãe mandou mensagem por volta das 12h, informando que estavam na praia.

“O que? Disse a ela como eu gostaria de saber para onde eles estavam indo, especialmente porque meu filho tinha apenas um ano e seis meses, sem mencionar que eu já havia discutido um horário de entrega com eles”, desabafou.

A mulher conta que tentou estabelecer limites com a mãe, porém foi ofendida e “mandada ao inferno”. Segundo a autora, ela informou que alguns amigos estavam por perto e iriam buscar a criança, mas a avó se recusou entregar.

“Então ameaçou de não me dar meu filho a menos que eu falasse com ela. Informei que se não entregasse Declan aos meus amigos, eu chamaria a polícia e a denunciaria por sequestro”, relatou.

Após a ameaça, a avó da criança ligou para a família e explanou o ocorrido para todos os parentes, além de espalhar que sua filha estaria com ciúmes pelo fato de a criança estar na praia.

“Tudo o que tentei fazer foi estabelecer um limite com minha mãe sobre meu filho, agora nosso relacionamento está danificado. Minha mãe diz que porque é avó deveria poder mimar o neto sem me pedir primeiro. Falei sobre não ter problema em mimá-lo, desde que esteja dentro dos limites estabelecidos por mim”, finalizou.