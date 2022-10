Maldição de Halloween? Abóbora que tentava quebrar recorde mundial cai de caminhão e é salva

Uma enorme abóbora que estava concorrendo por um recorde mundial de peso quase acabou com um final trágico. Ela estava na traseira de um caminhão, mas acabou tombando. Se não fosse a magia do Halloween (ou um agricultor) tudo poderia ser bem mais triste. Tom Nelson, da Fazenda Sunnyfields em Southampton, é o nome do ‘salvador’. De acordo com a publicação do ‘The Mirror’, a abóbora pesa o mesmo que um carro Fiat 500, ou seja, mais de mil quilos.

O fruto gigante foi cultivado pelos agricultores gêmeos Ian e Stuart Paton, de 61 anos, na cidade de Lymington. Por pouco a abóbora não conseguiu quebrar um novo recorde na pesagem que ocorreu em Berkshire. De acordo com registros, a abóbora mais pesada já registrada foi na Itália, com aproximadamente 1.225 quilos.

Após a gigante laranja ser confirmada como a mais pesada do Reino Unido e maior do ano, ela estava a caminho do festival de abóboras de Sunnyfields, quando o desastre aconteceu. Muito próximo da fazenda, ela despencou em uma curva.

“Esta nunca é uma boa época do ano para abóboras, que são esculpidas e fatiadas, e claramente esta teve uma última tentativa de escapar”, brinca Tom, que precisou de dois guindastes para erguê-la novamente.

Após o ‘salvamento’, os visitantes da fazenda vão poder observar e tirar fotos tranquilamente. Tanto o agricultor quanto a abóbora tiveram “pequenos hematomas”. “Secou a tempo de ser exibido para o nosso festival de abóboras pelo resto de outubro.”

Produtores tentam quebrar recorde há 47 anos

Os gêmeos donos da abóbora tentam quebrar o recorde há 47 anos e estão cada vez mais próximos. “Eles cresceram um este ano que era 200 kg mais pesado que o recorde mundial, mas tinha um pequeno buraco, então foi descontado pelo Guinness”, explica Nelson.

