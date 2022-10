Influenciador filma quarto do motel mais barato de cidade de Goiás: “barata na cama”

Um influenciador está viralizando nas redes sociais, ao mostrar o interior de um quarto dentro do hotel mais barato da cidade de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital de Goiás.

Por R$ 18 a hora, Victor Dias enfrentou uma “experiência inesquecível”. Lá, ele encontrou privada entupida, preservativos usados e até mesmo uma barata em cima da cama.

“Para vocês verem o tanto que esse motel é ‘chique’, ele tem até hidro, se você quiser tomar um banho de banheira”, ironizou o influenciador.

Assista:

Em entrevista ao portal G1, Victor disse não se lembrar do nome do motel em questão, mas deu a ele o título de pior motel do Brasil.

Ele contou que resolveu fazer o vídeo após uma ideia que viu online de piores motéis do país. Ele começou a gravar vídeos para suas redes sociais há pouco tempo, mas já garantiu um bom engajamento com esse: já são quase 9 milhões de visualizações só no TIkTok.

“Antes, eu procurei no Google para ver algum que tinha a pior avaliação, mas quando eu andei pela região, eu achei este, que era o mais barato, e decidi entrar”, disse ele ao site.

Tentando surfar na onda, resolveu gravar outro vídeo, dessa vez do que entendeu como “melhor motel do Brasil”. Contudo, o queridinho do público é mesmo o pior estabelecimento.

“Eu achei que ia viralizar, mas não imaginei que seria tanta repercussão. Eu até fiz o vídeo do ‘melhor motel’ e me deixaram entrar, de graça, na melhor suíte, tudo por causa da repercussão do primeiro vídeo”

